Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходыREGNUM вчера в 12:16
Сведения о доходах и имуществе опубликованы на сайте Госдумы. Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
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151 миллион рублей: доход самого богатого депутата Госдумы от Саратовской области за год вырос в шесть раз
Версия-Саратоввчера в 13:03
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В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
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