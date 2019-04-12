Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходыREGNUM вчера в 12:16

Сведения о доходах и имуществе опубликованы на сайте Госдумы. Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
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Сенаторов от Бурятии тянет к земле, а депутат Госдумы продал свой «Жигули»

REGNUM06:07

В тройке самых богатых свердловских депутатов Госдумы сменился лидер

Новый Деньвчера в 13:30

Трансформаторная подстанция и снегоход: свердловские депутаты Госдумы отчитались о доходах

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Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

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151 миллион рублей: доход самого богатого депутата Госдумы от Саратовской области за год вырос в шесть раз

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Сын Боярского — самый богатый депутат Госдумы от Петербурга

МР7.рувчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Экономика

Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза

В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено вчера в 12:27
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море

В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики

RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Здоровье

76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами

По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
Обновлено в 02:05
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков".
Обновлено вчера в 21:44
Автоспорт

Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Общество

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Авто

Первая LADA Vesta с вариатором замечена на тестах в Тольятти

Тестовый образец автомобиля был замечен на дорогах Тольятти.
Обновлено в 01:57
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Общество

Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью

Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-летнего юбилея ТЦ "Европа", – поделилась Ольга Глацких в Instagram.
Обновлено в 02:01
Общество

На архангельского депутата из КПРФ полицейские составили протокол за участие в митинге и шествии против ввоза мусора на Шиес

На депутата-коммуниста из городской думы Архангельска Александра Афанасьева полицейские составили протоколы за участие в несанкционированном митинге и шествии.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Происшествия

На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками

Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
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