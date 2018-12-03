Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Газета.Ru
02:31

Самые высокие зарплаты получают жители ЯНАО и Чукотки. В этих регионах добывают полезные ископаемые. Около 30% жителей ЯНАО и Чукотки получают более 100 тысяч рублей в месяц.
Газета.Ru02:31
с чего всё началось

Названы российские регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
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