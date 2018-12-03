Общество
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и ЧукоткиГазета.Ru02:31
Самые высокие зарплаты получают жители ЯНАО и Чукотки. В этих регионах добывают полезные ископаемые. Около 30% жителей ЯНАО и Чукотки получают более 100 тысяч рублей в месяц.
Газета.Ru02:31
Оценить
292 человека отреагировали
с чего всё началось
В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.РИА Новостивчера в 17:22
Подробнее о событии
Показать все источники
В ЯНАО прокомментировали лидерство в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами
RT на русскомвчера в 22:16
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:20, Ашберн
Транспорт
Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента открытия
Обновлено в 03:14
Здоровье
В России упростят процедуру установления инвалидности
Процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности планируется максимально упростить.
Обновлено в 03:15
Общество
Россияне описали идеального работодателя
Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, кого россияне считают идеальным работодателем.
Обновлено в 03:15
Общество
Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели
«Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — цитирует Милонова «РИА Новости».
Обновлено в 03:09
Общество
В 15 парках Москвы заработают школы фигурного катания
Уточняется, что бесплатно школы будут работать только в восьми столичных парках.
Обновлено в 03:09
Общество
Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене
Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.
Обновлено в 03:15
Общество
Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки
Комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности планируется построить на базе объектов по уничтожению химического оружия, рассказали «Известиям» в Минпромторге.
Обновлено в 02:59
Общество
Москвичи смогут выбрать питание для детей в школе через портал мэра
Родители московских школьников смогут заказать питание для детей из меню школьной столовой через портал mos.ru, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 03:16
Общество
Врио главы Башкирии принял отставку министра образования республики
Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял отставку министра образования республики Гульназ Шафиковой, которая занимала эту должность с 2015 года.
Обновлено в 03:08
Общество
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии.
Обновлено в 03:11
Общество
Россияне назвали топ-5 условий для качественной жизни
Ключевым фактором увеличения продолжительности жизни, по мнению россиян, является доступность качественной медицинской помощи - такого мнения придерживаются 64 процента опрошенных.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Скворцова рассказала о высоких показателях по раннему выявлению ВИЧ
В России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей.
Обновлено в 01:12
Общество
«Звезда» доставит части для первого танкера Aframax с верфи Hyundai
Обновлено в 03:17
Транспорт
Движение автобусов ограничили в Хабаровском крае из-за непогоды
Как уточнили ИА AmurMedia в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, меры введены из-за неблагоприятных погодных условий: на трассах гололедица и продолжающийся снегопад.
Обновлено в 02:35
ЖКХ
Три компании в Колпино сбрасывали в канализацию вредные вещества
В Колпинском районе Петербурга зафиксировали сброс загрязняющих веществ в канализацию.
Обновлено в 03:12