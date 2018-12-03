Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Коммерсантъ
22:29

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг». Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тыс. руб.
Коммерсантъ22:29
с чего всё началось

Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%.
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