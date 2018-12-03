Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%.

с чего всё началось

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг». Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Общество Общество В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии.

Общество Общество Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели «Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — цитирует Милонова «РИА Новости».

Здоровье Здоровье Скворцова рассказала о высоких показателях по раннему выявлению ВИЧ В России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей.

Общество Общество Пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $160 тысяч Как отмечается, пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $162,5 тыс. При этом также были проданы капитанская фуражка, смокинги и личная коллекция журналов Playboy Хефнера.

Общество Общество Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки Комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности планируется построить на базе объектов по уничтожению химического оружия, рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Общество Общество МВД Германии предложило мусульманам есть кровяную колбасу из свинины Министерство внутренних дел Германии извинилось перед участниками немецкой исламской конференции, которая прошли в Берлине, за то, что в качестве одной из закусок была подана кровяная колбаса из свинины, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкие СМИ.

Транспорт Транспорт На Комсомольской трассе ограничили движение транспорта

Транспорт Транспорт МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве

Транспорт Транспорт В московском метро откроют 35 станций к 2023 году Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2023 году столичный метрополитен пройдет большую эволюцию.

Транспорт Транспорт Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения после непогоды

Общество Общество На Аляске зафиксировано более тысячи афтершоков после землетрясения На Аляске специалисты за три дня зафиксировали более тысячи афтершоков магнитудой 1,5 и более.

Общество Общество Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге создали единственный в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов.

Общество Общество Опрос: приоритетом молодёжи России являются семейные ценности Самыми важными в жизни молодых людей являются семейные ценности.

Общество Общество В Петербурге замёрз бассейн, где содержался детёныш нерпы Крошик Очистить вручную от льда бассейн, где содержится детёныш балтийской нерпы Крошик, пришлось зоологам Санкт-Петербурга.