Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Коммерсантъ
вчера в 22:29

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг». Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тыс. руб.
Коммерсантъвчера в 22:29
с чего всё началось

Названы российские регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
РИА Новостивчера в 17:22

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