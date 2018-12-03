Общество
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг». Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тыс. руб.
Коммерсантъвчера в 22:29
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с чего всё началось
В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.РИА Новостивчера в 17:22
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В ЯНАО прокомментировали лидерство в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами
RT на русскомвчера в 22:16
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество
Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели
«Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — цитирует Милонова «РИА Новости».
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Здоровье
Процедуру установления инвалидности упростят в России
В России максимально упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности.
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Общество
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии.
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Общество
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Батарейки относятся к отходам II класса опасности, инфраструктура по их переработке сегодня в стране практически отсутствует.
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Школы фигурного катания начали свою работу в столичных парках.
Обновлено в 01:19
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Скворцова рассказала о высоких показателях по раннему выявлению ВИЧ
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Общество
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял отставку министра образования республики Гульназ Шафиковой, которая занимала эту должность с 2015 года.
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Общество
В США коллекцию личных вещей Хью Хефнера продали на аукционе
Первый выпуск Playboy ушел с молотка за 31,2 тысячи долларов. Также за 162,5 тысячи долларов была продана печатная машинка издателя.
Обновлено в 00:16
Общество
В вагонах метро начали показывать ролики об истории Москвы
Видеоролики об истории Москвы начали показывать в вагонах метрополитена.
Обновлено в 01:13
Общество
Москвичи смогут выбрать питание для детей в школе через портал мэра
Родители московских школьников смогут заказать питание для детей из меню школьной столовой через портал mos.ru, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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Транспорт
В московском метро откроют 35 станций к 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2023 году столичный метрополитен пройдет большую эволюцию.
Обновлено в 01:13
Погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Снежная погода и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Транспорт
На Комсомольской трассе ограничили движение транспорта
Из-за выпадения снега и образования гололеда 3 декабря на Комсомольской трассе ограничили движение маршрутных автобусов.
Обновлено в 01:19
Общество
Жителям кузбасской деревни через суд вернули транспортное сообщение
В сентябре прокурор города Топки через суд потребовал обязать администрацию Топкинского муниципального района организовать автобусное сообщение жителей деревни Дедюево с соседями.
Обновлено в 00:54
Общество
В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона
Обновлено в 01:10