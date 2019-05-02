Общество
Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ вчера в 09:06
Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».
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Общество
Правительство утвердило общие правила маркировки товаров
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ
В результате обстрела украинскими оккупационными войсками территории населенного пункта Докучаеввск были повреждены шесть жилых домов, сообщают в пятницу, 3 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская порадовала фанатов фото без макияжа
На фотографии артистка Елизавета Боярская предстала перед камерой без макияжа.
Обновлено в 05:52
Общество
Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Происшествия
Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Общество
Москвичам пообещали грозу в начале мая
Специалисты предупреждают, что в воскресенье, 5 мая, в Москве может пройти гроза.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Хоккей
Никита Кучеров: «Отошел от сезона в НХЛ. Сейчас все мысли о сборной»
Прошло много времени, перед нами сейчас другая задача, другая цель.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети.
Обновлено 01 мая в 11:42
Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Авто
В Польше представили мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106
Тюнеры из TRS Racing, расположенные в городе Ченстохов, доработали отечественный автомобиль ВАЗ-2106.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33