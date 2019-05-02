Общество

Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ вчера в 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».
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Названы города России с самыми счастливыми жителями

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Эксперты назвали города России с самыми довольными жизнью людьми

РБКвчера в 08:25

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Российская газетавчера в 06:57

Названы города России с наибольшим числом довольных жизнью жителей

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Названы российские города, где живут самые счастливые люди

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Названы города с самыми недовольными жизнью россиянами

Московский Комсомолецвчера в 04:34

Эксперты выяснили, в каких российских городах меньше всего довольных жизнью людей

ТАССвчера в 03:46
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Общество

Белуху-шпиона из Петербурга заподозрили в переходе на сторону Норвегии

Обновлено в 03:05
Общество

Правительство утвердило общие правила маркировки товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
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Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
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Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена

Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
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Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика

В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского

Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ

В результате обстрела украинскими оккупационными войсками территории населенного пункта Докучаеввск были повреждены шесть жилых домов, сообщают в пятницу, 3 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская порадовала фанатов фото без макияжа

На фотографии артистка Елизавета Боярская предстала перед камерой без макияжа.
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Общество

Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии

В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Хоккей

Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

Обновлено в 04:48
Происшествия

Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото

"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Общество

Москвичам пообещали грозу в начале мая

Специалисты предупреждают, что в воскресенье, 5 мая, в Москве может пройти гроза.
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Происшествия

В Петербурге арестовали сторонников Навального

Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
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Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Хоккей

Никита Кучеров: «Отошел от сезона в НХЛ. Сейчас все мысли о сборной»

Прошло много времени, перед нами сейчас другая задача, другая цель.
Обновлено в 05:39
Политика

Путин подписал закон об изоляции Рунета

Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети.
Обновлено 01 мая в 11:42
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
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В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Авто

В Польше представили мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106

Тюнеры из TRS Racing, расположенные в городе Ченстохов, доработали отечественный автомобиль ВАЗ-2106.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
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