Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ вчера в 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».

Технологии Вдвое меньше несчастий Рязанов вспоминает, как в 2007 году он приехал на новозеландский передовой завод по розливу краски, где трудилось около 300 человек, и увидел компьютеры с пятидюймовыми дискетами.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Музыка Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.

Шоу-бизнес Кира Найтли ждет второго ребенка Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.

Общество В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.

Гаджеты Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6 Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.

Происшествия «Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон снялась в бикини и дала откровенное интервью Актриса Шарлиз Терон снялась в купальнике для обложки журнала Marie Claire, и поделилась чувственными снимками в Instagram.

Политика В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».

Происшествия Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса Венесуэльский уголовный суд в четверг выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста.

Авто Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.

Гаджеты Xiaomi: мы поставили больше смартфонов, нежели сообщают аналитики На днях компания IDC сообщила, что Xiaomi в период с января по март включительно реализовала в глобальном масштабе примерно 25,0 млн смартфонов, заняв 8,0 % мирового рынка.

Происшествия Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.

Космос К 2030 году произойдет раскол планеты: при температуре -223ºC произойдет апокалипсис на карлике Именно наличие эллиптической орбиты способствует тому, что весна наделена мягкими очертаниями, но в зимний период происходит замерзание атмосферы, это сопровождается наличием вакуума на карлике.

Здоровье Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие.