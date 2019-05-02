Общество
Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ вчера в 09:06
Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».
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Технологии
Вдвое меньше несчастий
Рязанов вспоминает, как в 2007 году он приехал на новозеландский передовой завод по розливу краски, где трудилось около 300 человек, и увидел компьютеры с пятидюймовыми дискетами.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Общество
В Австралии обнаружили трехглазую змею
В Австралии обнаружили трехглазую змею.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон снялась в бикини и дала откровенное интервью
Актриса Шарлиз Терон снялась в купальнике для обложки журнала Marie Claire, и поделилась чувственными снимками в Instagram.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы
Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе
Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса
Венесуэльский уголовный суд в четверг выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 14:19
Авто
Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину
Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Xiaomi: мы поставили больше смартфонов, нежели сообщают аналитики
На днях компания IDC сообщила, что Xiaomi в период с января по март включительно реализовала в глобальном масштабе примерно 25,0 млн смартфонов, заняв 8,0 % мирового рынка.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области
В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Число жертв теракта в мечетях Крайстчерча увеличилось до 51
15 марта в мечетях Крайстчерча произошёл двойной теракт.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Авто
Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет
На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено вчера в 08:22
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Космос
К 2030 году произойдет раскол планеты: при температуре -223ºC произойдет апокалипсис на карлике
Именно наличие эллиптической орбиты способствует тому, что весна наделена мягкими очертаниями, но в зимний период происходит замерзание атмосферы, это сопровождается наличием вакуума на карлике.
Обновлено 01 мая в 02:34
Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца
Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09