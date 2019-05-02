Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ вчера в 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».

Футбол Обнародован состав юношеской сборной РФ на чемпионат Европы Дмитрий Хомуха, являющийся наставником юношеской команды России среди футболистов 2002-го года рождения, обнародовал заявочный лист на чемпионат Европы, который состоится на территории Ирландии с 3-го по 19-е мая.

Технологии Пользователи Last.fm заявили о блокировке сервиса в России В России ограничен доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, на это обратили внимание пользователи Twitter, сообщает РБК.

Общество Силач из Приморья сдвинул теплоход весом более 11 тыс. т Пауэрлифтер Иван Савкин из Приморья установил новый мировой рекорд, сдвинув теплоход-контейнеровоз весом более 11 тыс. т, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Происшествия В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

Происшествия В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2) произошла во время активации системы двигателя SuperDraco.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Политика РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

Политика Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.

Политика Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.

Политика Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев «В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».

Политика Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Такое заявление сделал советник нового украинского президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Общество Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Космос Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.

Происшествия Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.

Происшествия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Футбол Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Происшествия Дети погибли от торнадо в Китае На севере Китая двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова спустя много лет помирилась с мамой Волочкова отмечала, что несмотря на сильнейшее давление со стороны родственницы, она уже в пять лет приняла решение, что будет танцовщицей.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов «Гарри никогда бы не рискнул оказаться так далеко от Меган, когда близятся роды», — убеждены пользователи Сети.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Транспорт В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.

Наука Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.

Экономика Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Наука В Гарварде создали систему чтения и записи данных в органические молекулы В Гарвардском университете разработали систему чтения и записи данных в органические молекулы, которые позволят сохранять сведения тысячи лет.