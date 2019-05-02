Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».

Энергетика Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Политика Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".

Кино Пиратская копия новых «Мстителей» попала на телевидение Филиппинский оператор кабельного телевидения Orient Cable выпустил в эфир пиратскую копию блокбастера «Мстители: Финал», который вышел в широкий прокат 25 апреля.

Происшествия Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Происшествия Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является "неэффективным".

Космос Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Политика Путин подписал поручения по жилью и благоустройству Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки.

Космос Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.

Футбол Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.

Технологии В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Наука Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО «АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.

Происшествия В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Общество В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.

Общество В Германии новорожденных чаще всего называют Пауль и Мари В 2018 году самым популярным именем для мальчиков стало Пауль, для девочек – Мари.

Происшествия Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.

Происшествия Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России» Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Футбол Врач «Порту» оценил шансы Касильяса на продолжение карьеры после инфаркта Руководитель медицинского департамента португальского клуба «Порту» Нельсон Пуджа рассказал, при каких условиях голкипер Икер Касильяс сможет продолжить карьеру после перенесённого инфаркта.

Политика Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.