Общество
Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ 09:06
Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
Политика
Почему в Минэнерго США назвали Россию «ненадёжным» поставщиком газа
Европа — за конкурентную торговлю В свою очередь, еврокомиссар Ариас Каньете на полях форума в Брюсселе заявил, что газ ещё долгое время будет важным компонентом энергетического баланса ЕС до окончательного перехода к более чистым источникам энергии.
Обновлено в 15:53
Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
Обновлено в 16:51
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Космос
Уфологи заметили возле Солнца НЛО
Недавно аппарат запечатлел странный объект возле Солнца, после чего уфологи заявили о полете возле светила корабля инопланетян.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Общество
Туристы дали советы по обходу очередей на аттракционы
Туристы Шейн Линдсей и Кристина Хокинс за 18 часов прокатились на 46 аттракционах четырех парков в составе Disney World и дали советы, как можно повторить этот опыт.
Обновлено в 18:35
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Гаджеты
Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере
По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Культура
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу женился во второй раз
Избранницей британского актера стала 32-летняя психолог Филиппа Коэн. Церемония прошла в Лондоне, в ратуше Олд-Мэрилебон.
Обновлено в 08:50
Игры
Bloodstained: Ritual of the Night — Наследница Castlevania выйдет 18 июня
Bloodstained: Ritual of the Night выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 18 июня, а на Nintendo Switch – 25 июня.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Игры
Авторы World War Z представили первый сезон контента шутера
Создатели World War Z из Saber Interactive совместно с издателем Focus Home Interactive анонсировали первый сезон шутера, который продлится три месяца и закончится в июле.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
В Пентагоне предрекли появление новых военных баз Китая за рубежом
В Пентагоне пришли к мнению, что в ближайшем будущем Китай может начать строительство новых военных баз за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Общество
До жути! Самые страшные места Москвы, Челябинска, Приморья и других регионов России
Туристы-путешественники бывают разные.
Обновлено в 19:07
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Елена Ваенга рассказала поклонникам о переживших войну родственниках
Елена Ваенга рассказала поклонникам о переживших такое время родственниках, отметив, что в семье никто не любил затрагивать данную тему.
Обновлено в 13:38
Авто
FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автопроизводитель FAW начал продажи обновлённого седана премиум-класса Hongqi H5, способного составить серьезную конкуренцию такой "раскрученной" модели, как Mazda 6.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Андрей Аршавин: «Не думаю, что „Зенит“ станет чемпионом в Грозном»
Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче, — отметил эксперт в эфире «Матч ТВ» Напомним, матч 27-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 4 мая в Грозном.
Обновлено в 17:56
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено в 14:00