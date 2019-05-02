Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».

Энергетика Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Кино Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».

Здоровье Медики из районов Кировской области смогут круглосуточно консультироваться с коллегами Проект состоит в том, чтобы врачи даже в отдаленных районах Кировской области не чувствовали себя оторванными от современных технологий и могли получить удаленную консультацию коллеги-специалиста при лечении тяжелого больного или при постановке сложного диагноза.

Игры Bloodstained: Ritual of the Night — Наследница Castlevania выйдет 18 июня Bloodstained: Ritual of the Night выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 18 июня, а на Nintendo Switch – 25 июня.

Хоккей Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Авто Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала» В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.

Происшествия Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.

Энергетика Прибыль Shell в I квартале превысила прогноз Показатель превысил прогноз прибыли в размере $4,54 млрд согласно опросу аналитиков, предоставленному компанией.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Здоровье Рвотой и болью могут обернуться для туляков майские праздники Роспотребнадзор по Тульской области обращает внимание туляков, что на майские праздники, в связи с массовым выездом жителей на природу, возрастает риск заболевания острыми кишечными инфекциями.

Политика РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

Наука В Гарварде создали систему чтения и записи данных в органические молекулы В Гарвардском университете разработали систему чтения и записи данных в органические молекулы, которые позволят сохранять сведения тысячи лет.

Политика Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Происшествия Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.

Происшествия Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.

Политика Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.