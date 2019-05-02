Общество

Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».
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Названы города России с самыми счастливыми жителями

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Названы российские города, где живут самые счастливые люди

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Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

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В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
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«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
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Обновлено в 04:53
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В Москве пройдет парад трамваев

Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
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В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
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Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
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Общество

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Рассказывает известный астролог Василиса Володина.
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Футбол

Касильяс может не вернуться в футбол

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Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
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