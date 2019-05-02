Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».

Политика Во Франции высказались за продолжение «Северного потока — 2» В четверг в Брюсселе прошли консультации ЕС и США по вопросам торговли сжиженным природным газом (СПГ), который Вашингтон активно пытается продвигать в Европе в качестве альтернативы поставкам российского газа.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Политика Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

Шоу-бизнес Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Происшествия В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.

Шоу-бизнес Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая «Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.

Происшествия Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.

Общество В Москве пройдет парад трамваев Парад трамваев вновь пройдет в Москве.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Политика Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.

Политика Зеленский выбрал главу своей администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Энергетика Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов.

Технологии В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.