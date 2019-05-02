Общество
Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ 09:06
Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия
Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненный при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом
Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Футбол
Бранислав Иванович: Хочу остаться в «Зените»
35-летний сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил в интервью Sport24 о том, что хочет остаться в «Зените».
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Политика
В Белом доме заявили о правовых неточностях в докладе Мюллера
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву.
Обновлено в 16:44
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере
По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.
Обновлено в 07:13
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Авто
Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием
Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
Россия закупила больше всего золота в 2019 году, сообщают СМИ
Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.
Обновлено в 18:04
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Обновлено вчера в 17:28
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Авто
Самым популярным в РФ автомобилем с пробегом стал Renault Logan
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие европейские автомобили с пробегом стали самыми продаваемыми в России за 2019 год.
Обновлено в 18:10
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 17:17
Общество
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46