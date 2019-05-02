Общество

Самые счастливые россияне живут во ВладивостокеКоммерсантъ 09:06

Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета».
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Названы города России с самыми счастливыми жителями

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Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
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В Белом доме заявили о правовых неточностях в докладе Мюллера

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву.
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Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
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Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере

По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.
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Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
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Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено в 16:47
Космос

Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
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Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.
Обновлено в 18:04
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Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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В МЧС назвали поджог основной версией пожара в ТЦ в Иркутске

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Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
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Самым популярным в РФ автомобилем с пробегом стал Renault Logan

Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие европейские автомобили с пробегом стали самыми продаваемыми в России за 2019 год.
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Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
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Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

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