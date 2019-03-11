Общество
Самые бедные учителя в России живут в Карачаево-ЧеркесииREGNUM 04:30
Карачаево-Черкесия вновь стала столицей самых бедных работников сферы образования в России. Республика заняла последнее место в списке российских регионов, в которых наименьший процент учителей получают заработную плату выше 50 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Работники сферы образования на Северном Кавказе получают самую низкую заработную плату, а в Москве и на Дальнем Востоке — самую высокую, говорится в исследовании «РИА Новости».Коммерсантъ03:21
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Футбол
Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы против сборных Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам
Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Политика
В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Яровая предложила запретить передавать долги по ЖКХ коллекторам
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, запрещающий передавать коллекторам задолженности по жилищно-коммунальным платежам, сообщила пресс-служба парламентария.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Обновлено в 02:39
Политика
Порошенко ищут замену, а руководство СБУ навострило лыжи за рубеж
Пока, по опубликованным на Украине свежим опросам киевского Института анализа и прогнозирования, популярность Порошенко откатилась на третье место.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Шойгу рассказал о росте числа высокоточных крылатых ракет за шесть лет
Российская армия за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:43
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Минсельхоз скорректировал Доктрину продовольственной безопасности
Проект разрабатывают в связи с появлением новых рисков и угроз продбезопасности, вызванных экономическими санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Обновлено в 05:07
Экономика
Акции «Нижнекамскнефтехима» взлетели на 50% на новостях о дивидендах
Акции "Нижнекамскнефтехима" утром в понедельник взлетели на 50% и обновили максимумы на новостях о рекомендациях совета директоров выплатить акционерам дивиденды за 2018 год в размере 19,94 рубля на акцию.
Обновлено в 04:23
Кино
Российский мультфильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров
Недовольство владельцев кинотеатров вызвало решение Минкульта перенести премьеру бельгийского анимационного фильма «Королевский корги», которая должна была выйти в прокат одновременно с российским мультиком.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске
Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Сургута в Таиланд, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 03:07
Политика
Россия занимает второе место в мире по объёмам экспорта оружия
На долю пяти лидеров отрасли приходится 75% мирового объёма экспорта вооружений, доля США и России — 57% от общего экспорта.
Обновлено в 04:56
Общество
Глава ФАС рассказал о переплатах россиян за услуги ЖКХ
«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья», – заявил Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, передает ТАСС.
Обновлено в 05:21
Общество
Татарстан вошел в число самых замусоренных регионов России
Татарстан занял восьмую строчку в рейтинге самых замусоренных регионов России. За год в республике появляется 9,6 млн кубометров мусора.
Обновлено в 06:15
Политика
Украина внесла итальянского певца Аль Бано в черный список
Итальянского певца Альбано Карризи, более известного под псевдонимом Аль Бано, внесли в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности Украины».
Обновлено в 06:05
Происшествия
Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован
Обновлено в 01:42