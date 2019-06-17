Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном КавказеREGNUM 07:19
Труднее всего выжить семьям с детьми оказалось в 2018 году в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
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По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.РИА Новостивчера в 17:21
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
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