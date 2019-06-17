Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семейКоммерческие Вести 07:12

По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.

с чего всё началось

Хотя наш регион сохранил место в середине рейтинга, по сравнению с 2017 годом он ухудшил свои позиции, опустившись вниз с 33-го места. Рейтинг составлялся на основе данных Росстата. Аналитики «РИА Новости» рассматривали семьи из двух работающих родителей и двух детей.

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

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