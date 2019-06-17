Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семейКоммерческие Вести 07:12

Хотя наш регион сохранил место в середине рейтинга, по сравнению с 2017 годом он ухудшил свои позиции, опустившись вниз с 33-го места. Рейтинг составлялся на основе данных Росстата. Аналитики «РИА Новости» рассматривали семьи из двух работающих родителей и двух детей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.
РИА Новостивчера в 17:21

Подробнее о событии

Белгородская область занимает 34 место по уровню благосостояния

Московский Комсомолец06:32

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

РИА Новостивчера в 17:21

Названы регионы с самыми богатыми семьями

Life.ruвчера в 23:58

Эксперты определили регионы с наиболее богатыми семьями

Телеканал 360°вчера в 23:33

Ямал стал регионом-лидером по благосостоянию семей

URA.Ruвчера в 17:42

Составлен рейтинг регионов РФ по уровню жизни семей

ФАНвчера в 18:22

ЯНАО возглавил рейтинг благосостояния семей, аутсайдером стала Кабардино-Балкария

Коммерсантъ00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Общество

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Политика

Минэнерго РФ прокомментировало возможные кибератаки США на Россию

Министерство энергетики РФ прокомментировало информацию о планах США устроить кибератаки на российскую энергосистему.
Обновлено в 03:56
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который сегодня проходит в Сочи, завоевал фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Игры

Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED

После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
Обновлено в 03:22
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин в Москве

В Москве на Строгинском бульваре были задержаны две женщины, которые пытались ограбить магазин, используя кирпич в качестве оружия.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге католического храма

Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге утром 17 июня католической церкви Во имя посещения Пресвятой девой Марией Елизаветы в Петербурге.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний

29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях.
Обновлено в 07:46
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Футбол

Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Игрок отметил, что сам он о России мало что знал, только то, что здесь холодно, а когда узнал, что им интересуется «Краснодар», то сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский заявил о затягивании КС решения об указе о роспуске Рады

11 июня представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что КС должен принять решение по законности роспуска Рады не позднее 29 июня 2019 года.
Обновлено в 08:20
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Политика

Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер

ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
Обновлено в 06:19
Общество

Россияне поддерживают желание подростков работать до 18 лет

Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 08:00
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной

Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Политика

Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Политика

Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Космос

Директор НАСА оценил лунную программу «Артемида» в $20-30 миллиардов

В пятницу, 14 июня, представитель НАСА оценил реализацию лунной программы.
Обновлено вчера в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное