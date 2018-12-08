ЦСКА и «Енисей» определились со стартовыми составами на очную встречу в рамках 17-го тура РПЛ.

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Футбол Футбол «Ренн» переиграл «Дижон», «Амьен» одолел «Генгам» "Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".

Футбол Футбол Бундеслига. «Герта» обыграла «Айнтрахт» «Герта» обыграла «Айнтрахт» в матче 14-го тура Бундеслиги – 1:0. Берлинский клуб с 23 очками идет на шестой строчке в таблице, «Айнтрахт» с тем же количеством очков идет строчкой выше.

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Футбол Футбол Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха» В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.

Футбол Футбол Месси в очередной раз вписал своё имя в историю Ла Лиги В сегодняшней игре против "Эспаньола" Месси отметился голом и результативной передачей.

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Футбол Футбол Аленичев: VAR в РПЛ пойдет на пользу всему российскому футболу Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что полностью поддерживает использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку это пойдет на пользу всему российскому футболу.

Футбол Футбол «Аякс» разгромил в гостях «Зволле» "Аякс" одержал крупную победу в гостях над "Зволле" со счетом 4:1. Счет на 22-й минуте открыл форвард гостей Клас-Ян Хюнтелар.