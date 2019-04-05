Футбол
Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали, что самая важная игра - с ЦСКА»Евро-футбол.ру вчера в 14:28
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что самыми важными для него являются матчи против ЦСКА.
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Жиго: когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная игра — с ЦСКА!»
Чемпионатвчера в 11:44
Георгий Джикия: Жиго вернется в матче с ЦСКА? Даже хорошо, что такой соперник – сразу в бой
Советский спортвчера в 10:34
Самуэль Жиго: Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали, что самая важная игра – с ЦСКА
Спорт день за днемвчера в 11:57
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика
Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко
Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег
Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Футбол
Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии
Ранее на флаг Косово на стадионе пожаловался посол Сербии в России Славенко Терзич после матча «Ахмата» со «Спартаком» 30 марта.
Обновлено в 08:38
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено в 07:08
Хоккей
В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку
В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Транспорт
Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву
Обновлено в 07:24
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено в 08:09
Энергетика
Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти
Меры по снижению нефтедобычи предпринимаются, чтобы добиться показателей соглашений организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), которые договорились о суммарном снижении на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, 228 тыс. из них приходятся на Россию.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Всемирный банк предрекает Белоруссии рецессию
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в 2019—2021 годах и не исключает рецессии в случае отсутствия компенсации выпадающих доходов из-за реализации налогового маневра в нефтяной сфере России.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9
Обновлено вчера в 12:17
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23%
Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на слова генсека НАТО о Сталине
В МИД РФ отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сравнившего руководителя СССР Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство"*.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21