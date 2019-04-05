Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали, что самая важная игра - с ЦСКА»Евро-футбол.ру вчера в 14:28

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что самыми важными для него являются матчи против ЦСКА.

Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали, что самая важная игра - с ЦСКА»

Спорт день за днем

Политика В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Политика Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

Здоровье Плохое питание оказалось вреднее употребления табака Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.

Футбол Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии Ранее на флаг Косово на стадионе пожаловался посол Сербии в России Славенко Терзич после матча «Ахмата» со «Спартаком» 30 марта.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.

Гаджеты Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.

Экономика «Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.

Происшествия В суде продлили арест Мамаева и Кокорина В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.

Энергетика Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти Меры по снижению нефтедобычи предпринимаются, чтобы добиться показателей соглашений организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), которые договорились о суммарном снижении на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, 228 тыс. из них приходятся на Россию.

Армия и оружие Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.

Финансы Всемирный банк предрекает Белоруссии рецессию Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в 2019—2021 годах и не исключает рецессии в случае отсутствия компенсации выпадающих доходов из-за реализации налогового маневра в нефтяной сфере России.

Энергетика Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23% Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на слова генсека НАТО о Сталине В МИД РФ отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сравнившего руководителя СССР Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство"*.

Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Авто Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.