Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млнREGNUM вчера в 12:44
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике. Сумма контракта оценивается в 140 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
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Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Обновлено в 06:48
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Обновлено вчера в 19:15
Политика
В «Слуге народа» намерены задействовать в Раде искусственный интеллект
Партия «Слуга народа», с целью противодействия политической коррупции, намерена использовать специальное программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта для выявления аномалий при голосованиях в новой Верховной Раде.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Таджикские военные прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2019
Таджикистан примет участие в эстафете военных медиков АрМИ-2019 в Узбекистане Представители разных стран собрались в "Домике дружбы", чтобы принять участие в жеребьевке.
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Общество
Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил
Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Кино
По мотивам мультфильма Винкс снимут игровой сериал
Новый сериал вновь расскажет о приключениях фей Блум, Флоры, Музы, Лейлы, Текны и Стеллы в школе магии.
Обновлено в 00:00
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол
Как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»
Ключевым эпизодом матча «Зенит» — «Краснодар» стал автогол Дугласа Сантоса, после которого большинство решений арбитра Алексея Еськова было принято в пользу хозяев.
Обновлено в 06:34
Общество
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.
Обновлено в 04:06
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Политика
Киев объяснил отсрочку ремонта моста в станице Луганской
Обновлено в 05:00
Происшествия
СКР начал проверку по факту падения с крыши подростка в Екатеринбурге
Проверку после гибели подростка, упавшего с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге начало следственное управлене следственного комитета РФ по Свердловской области.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Автоспорт
Сын Шумахера одержал первую победу в «Формуле-2»
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Кара Делевинь вышла замуж за Эшли Бенсон
Британская топ-модель Кара Делевинь и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Эшли Бенсон узаконили свои отношения.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Стефания Маликова оправдалась за нездоровую худобу на фото в бикини
Со слов Маликовой выяснилось, что она на самом деле не является такой уж худой, какой кажется на фотографии, а все дело в позе и ракурсе снимков.
Обновлено в 02:11
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21