Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике. Сумма контракта оценивается в 140 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн

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