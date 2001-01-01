Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млнREGNUM вчера в 12:44
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике. Сумма контракта оценивается в 140 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
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Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 16:37
Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов»
"Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
В шествии по Бульварному кольцу 3 августа собираются принять участие 6 тысяч человек
Почти 6 тыс. человек собираются принять участие в акции за свободные выборы 3 августа в Москве, пишет "Медуза" со ссылкой на данные соцсетей.
Обновлено 02 августа в 07:29
Происшествия
При стрельбе в Дейтоне есть погибшие
При стрельбе в американском городе Дейтон в Огайо есть погибшие и пострадавшие, передает BNO News.
Обновлено в 02:53
Гаджеты
В 2020 году Huawei изменит название флагманских смартфонов
Модели, заявка на регистрацию которых поступила в Forresters, относятся к классу 9. Однако компания, кроме смартфонов, также зарегистрировала названия SuperSensing и Huawei AirGlass.
Обновлено вчера в 18:34
Баскетбол
В Атланте снова побит рекорд посещаемости матчей МЛС
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Госдепартамент приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
Власти США приветствуют достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
В Боливии арбитр обосновал пенальти системой VAR, которая не применялась на матче
В концовке встречи при счёте 1:0 в пользу «Боливара» судья назначил пенальти в ворота лидирующей команды, показав жест просмотра системы VAR.
Обновлено в 02:58
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:34
Единоборства
Жан Паскаль победил Маркуса Брауна
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
«Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019 Беннасера
«Милан» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника «Эмполи» Исмаэля Беннасера.
Обновлено в 03:30
Культура
«Хрупкий образ совершенства»: выставка фарфоровой скульптуры в Москве
В Музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» проходит выставка костюмированной фарфоровой скульптуры «Хрупкий образ совершенства» из собрания Музея кукол «Галерея Анастасии Чижовой».
Обновлено в 03:42
Происшествия
В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси
В Екатеринбурге водитель и пассажир машины такси, стоявшей на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, погибли после того в нее врезалась на большой скорости KIA Rio.
Обновлено в 03:32