Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млнREGNUM 12:44
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике. Сумма контракта оценивается в 140 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
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