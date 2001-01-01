Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике. Сумма контракта оценивается в 140 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн

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