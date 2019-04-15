Гаджеты
Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy FoldAstera 15 апреля в 07:48
Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
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Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем
Заслуженная артистка России Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем, бизнесменом Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 18:04
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Авто
Hyundai показал кроссовер меньше Креты
Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Футбол
Салах хочет покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Энергетика
Баланс на рынке нефти сейчас полностью зависит от действий Саудовской Аравии
В начале декабря ОПЕК и страны, участвующие в сделке, приняли решение продлить соглашение на 2019 г. и продолжили курс на снижение/заморозку добычи нефти с целью убрать с рынка лишнюю нефть начиная с 2019 г.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Экс-игрок «Ак Барса» Обухов избил девушку на улице
Обновлено в 05:39
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Политика
На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Спорт
СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне
Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд
В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Футбол
Гвардиола прокомментировал отменённый гол Стерлинга
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал отменённый в концовке матча с "Тоттенхэмом" (4:3) гол хавбека "горожан" Рахима Стерлинга.
Обновлено в 18:46
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Наука
Ученые разработали фононный лазер, способный совершить прорыв в обработке информации
Ученый из Рочестерского технологического института и эксперты из Рочестерского университета объединились для создания лазера на основе звука при помощи техники оптического пинцета, разработанного лауреатом Нобелевской премии по физике 2018 года Артуром Эшкином.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Согласно исследованию девелоперской компании «Талан», меньше всего за услуги ЖКХ платят жители хрущевок.
Обновлено в 17:59