Экономика

Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале
Интерфакс
вчера в 05:13

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 13,2 трлн вон, сообщает CNBC. Таким образом, прогноз самой Samsung более чем на 18% хуже ожиданий экспертов.
Интерфаксвчера в 05:13

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Прибыль Samsung в четвертом квартале упала на 29%

Коммерсантъвчера в 08:29
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Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

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В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
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Происшествия

Полицейского убили в подмосковном Подольске

Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Россия приняла от Лаоса 30 танков Т-34

Три десятка танков Т-34 прибыли в Россию, совершив многомильное путешествие по морю из Юго-Восточной Азии.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Кемеровской области шесть человек погибли при пожаре

Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ региона.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире

В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Хоккей

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

Обновлено в 00:11
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия

Российский робот попал под колеса Tesla в США

Обновлено вчера в 16:30
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено 07 января в 20:52
Общество

Россию окутают аномальные морозы

Что касается ЦФО, то здесь жителей Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областей ждут морозы от -20 до -26 градусов.
Обновлено вчера в 09:18
Баскетбол

«Химки» обыграли лидера Евролиги «Фенербахче»

Обновлено в 00:14
Политика

Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено вчера в 20:34
Автоспорт

Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара»

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Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией

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В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

Обновлено вчера в 11:12
Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Аэропорт «Хитроу» возобновил работу

Лондонский аэропорт "Хитроу" снова начал работать после предполагаемого появления дрона в его воздушном пространстве, сообщила во вторник The Independent.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты

Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

США в 2019 году грозит рецессия, которая может ударить и по рублю

Прогнозы американских инвестиционных банков могут оказаться слишком оптимистичными, и наступивший 2019 год грозит оказаться очень непростым для экономики США.
Обновлено в 00:37
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
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Политика

На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив

Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Гуриев покинет пост главного экономиста ЕБРР

Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в августе 2019 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на его знакомого.
Обновлено вчера в 22:42
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