Экономика
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV кварталеИнтерфакс05:13
Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 13,2 трлн вон, сообщает CNBC. Таким образом, прогноз самой Samsung более чем на 18% хуже ожиданий экспертов.
Интерфакс05:13
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Происшествия
Аэропорт Хитроу возобновил вылеты рейсов
Обновлено в 14:06
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года
Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал сообщение в Facebook, в котором объяснил, почему президент Украины Пётр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел «пьяным».
Обновлено в 12:03
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область приостановили
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Политика
Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины
Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.
Обновлено в 14:10
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Обновлено в 11:12
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Наука
Акустические атаки на дипломатов на Кубе могли устроить сверчки
Обновлено в 07:26
Баскетбол
«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга
В Консульском отделе посольства РФ в Камбодже подтвердили смерть россиян Семейная пара из Петербурга найдена мертвыми в Камбодже 4 января, сообщает "5 канал".
Обновлено в 09:05
Космос
В России создали новую систему стыковки кораблей к МКС
НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство цифровой аппаратуры «Курс-МКП» — новейшей системы для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:40
Происшествия
Во Львове избили почетного консула Бельгии
Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцула.
Обновлено в 14:35
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $58
Обновлено в 08:47
Хоккей
Василевский сыграет в Матче звёзд НХЛ
Российский голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский примет участие в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 14:47
Происшествия
Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР
В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море
Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что группа корабле НАТО планирует зайти в Черное море.
Обновлено в 12:02
Политика
Помпео пообещал ужесточить давление на Иран
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время собирается увеличить дипломатическое и экономическое давление на Иран.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
LG представила скручивающийся 4К-телевизор
На выставке электроники CES 2019 компания LG представила скручивающийся 4К-телевизор LG OLED TV R. Об этом во вторник, 8 января, рассказало издание The Verge.
Обновлено в 15:20
Гаджеты
Xiaomi выпустила конкурента для Apple AirPods за 60 долларов
Китайская компания Xiaomi выпустила конкурента для Apple AirPods – новые беспроводные наушники Bluetooth Headset Air за 60 долларов.
Обновлено в 14:01
Общество
Историю про «Курск» вычищают из памяти
МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33
ЖКХ
70 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии
Около 70 тыс. человек остались без воды в результате аварии в Орле вечером 7 января.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Российский робот попал под колеса беспилотника в США
Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Политика
ЕС решил ввести новые санкции против Ирана
«ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы», — отметил он.
Обновлено в 08:29
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Глава Польской церкви отказался признавать Епифания священником
Митрополит подчеркнул, что глава ПЦУ "не рукоположен в канонической церкви" Митрополит Варшавский и всея Польши Савва сообщил польскому изданию Polityka, что не считает главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко священником.
Обновлено в 14:40