Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 13,2 трлн вон, сообщает CNBC. Таким образом, прогноз самой Samsung более чем на 18% хуже ожиданий экспертов.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика МВФ выплатит Украине еще два денежных транша Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) в 2019 году два транша по $1,3 млрд. Об этом 8 января сообщает «РИА Новости».

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Экономика Экономика Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Энергетика Энергетика Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43% Представители ПАО "Укртрансгаз" сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает "УНН".

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Экономика Экономика Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.

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Экономика Экономика Что будет с Bitcoin. За неделю криптовалюта подорожала на 7% Днем 8 января криптовалюта торгуется на уровне в $4020, хотя неделю назад ее курс был значительно ниже — на уровне в $3746.

Экономика Экономика Выросли пособия, пенсии и зарплата Увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), меньше которого работодатели не имеют права платить зарплату своим работникам, если, конечно, они трудится 40 часов в неделю.

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