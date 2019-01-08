Экономика
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV кварталеИнтерфакс05:13
Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 13,2 трлн вон, сообщает CNBC. Таким образом, прогноз самой Samsung более чем на 18% хуже ожиданий экспертов.
Интерфакс05:13
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Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика
МВФ выплатит Украине еще два денежных транша
Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) в 2019 году два транша по $1,3 млрд. Об этом 8 января сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:41
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Энергетика
Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%
Представители ПАО "Укртрансгаз" сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает "УНН".
Обновлено в 02:48
Экономика
Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla
По данным SEC, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования.
Обновлено в 09:45
Экономика
Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин
В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Обновлено в 10:19
Энергетика
Турция возобновила импорт иранской нефти
Турция в декабре импортировала 54 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, закупки были возобновлены после сделанного в ноябре перерыва.
Обновлено в 10:23
Экономика
Что будет с Bitcoin. За неделю криптовалюта подорожала на 7%
Днем 8 января криптовалюта торгуется на уровне в $4020, хотя неделю назад ее курс был значительно ниже — на уровне в $3746.
Обновлено в 07:15
Экономика
Выросли пособия, пенсии и зарплата
Увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), меньше которого работодатели не имеют права платить зарплату своим работникам, если, конечно, они трудится 40 часов в неделю.
Обновлено в 11:04
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Экономика
Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения
В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).
Обновлено в 01:34
Экономика
В почтовых отделениях на Украине откроются обменники валют
Жители и гости Украины с февраля 2019 года получат возможность продать и купить валюту не только в банках и специализированных пунктах обмена, но и в почтовых отделениях, сообщается 4 января на сайте украинского Нацбанка (НБУ).
Обновлено в 05:44
Экономика
Закон о пенсионной реформе обжалуют в Конституционном суде Грузии
Грузинская неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии», членом правления которой является один из бывших чиновников правительства Саакашвили Георгий Тугуши, обжалует закон о накопительной пенсионной системе в Конституционном суде Грузии.
Обновлено в 08:29
Экономика
Топ-100 госкомпаний Украины в I полугодии 2018 г на 40% сократили прибыль – до $767 млн
Топ-100 госкомпаний Украины в первом полугодии 2018 года получили прибыль в 21,5 миллиарда гривен (около 767 миллионов долларов по текущему официальному курсу), что почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает во вторник пресс-служба Минэкономразвития Украины.
Обновлено в 13:45