Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Экономика Экономика Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.

Экономика Экономика Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla В ходе встречи с аналитиками в октябре Эллисон сообщал, что доля в Tesla является второй из его крупнейших инвестиций, а также назвал себя "близким другом" Маска.

Политика Политика МВФ зафиксировал возобновление роста экономики Украины Экономика Украины восстанавливает темпы роста, госдолг страны имеет тенденцию к сокращению, а уровень инфляции снижается.

Экономика Экономика Что будет с Bitcoin. За неделю криптовалюта подорожала на 7% Днем 8 января криптовалюта торгуется на уровне в $4020, хотя неделю назад ее курс был значительно ниже — на уровне в $3746.

Экономика Экономика В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.

Экономика Экономика Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Энергетика Энергетика Путин ввёл в эксплутацию терминал приёма СПГ в Калининграде

Энергетика Энергетика Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках «В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.

Экономика Экономика В Китае резко ускорился рост выработки и потребления электричества В Китае ожидается отчетность по объемам выработки и потреблению электроэнергии, цифры которой предположительно могут существенно возрасти, достигнув рекордных за семь лет, сообщает 7 января Синьхуа со ссылкой на газету «Цзинцзи цанькао бао».

Экономика Экономика Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

Экономика Экономика Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики.