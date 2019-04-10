Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камеройТАСС 09:18

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой. Трансляция пресс-конференции, которая состоялась в Бангкоке, велась на сайте компании.

Транспорт ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Происшествия СК возбудил дело против судей Литвы после приговора россиянам Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора участникам событий января 1991-го года.

Политика Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.

Авто Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.

Происшествия Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.

Происшествия Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.

Общество Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».

Финансы Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.

Футбол Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак» Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Наука Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.

Политика Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Шоу-бизнес Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Политика Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.

Происшествия В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.

Общество Сбербанк устранил сбой в работе приложения Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

Общество Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Авто Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали в России Как выяснили эксперты «Цена Авто», на этот раз в России подорожали кроссовер Mazda СX-5 (на 20-65 тыс. рублей) и пикап Mercedes-Benz X-Class (42 – 126 тыс. рублей).