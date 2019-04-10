Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камеройРИА Новости 09:22

Авто Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Общество Как быстро накопить на собственную квартиру: восемь советов Многие молодые семьи мечтают о собственном жилье, но большинству из них она не по карману.

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Энергетика США возобновили поставки венесуэльской нефти Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Армия и оружие «Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.

Политика Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».

Экономика Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Космос Космический аппарат Dawn удостоен награды за освоение космоса Участники космического проекта по изучению карликовых планет получили награду за освоение космоса от генерального директора Space Foundation Тома Зелибора 10 апреля на 35-м Космическом симпозиуме, сообщает пресс-служба NASA.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к домашним родам В самое ближайшее время герцогиня Сассекская подарит наследника своему мужу, принцу Гарри.

Экономика Shell решила выйти из «Балтийского СПГ» Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Экономика ЦБ не видит причин для повышения прогноза роста ВВП в 2019 году Банк России пока не видит оснований для пересмотра своего прогноза по росту ВВП России в 2019 году в сторону повышения, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

Общество Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.

Политика Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.

Экономика Орешкин: турпоток в Санкт-Петербург за пять лет может вырасти на треть Рост турпотока в Санкт-Петербург в ближайшие пять лет может составить 25-30%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Происшествия В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.

Единоборства Российский борец Владислав Валиев завоевал золото чемпионата Европы Российский борец вольного стиля Владислав Валиев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 86 кг.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Технологии Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса» Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.