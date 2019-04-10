Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камеройРИА Новости 09:22
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Политика
Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты
Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Хоккей
ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»
Обновлено в 10:25
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
Обновлено в 08:52
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Политика
США пожелали продлить договор СНВ-3
Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант.
Обновлено в 11:31
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Детский онкологический центр построят в Ростове-на-Дону
Детский областной центр онкологии, гематологии, иммунологии, трансплантологии и хирургии построят в Ростове.
Обновлено в 07:05
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика
В Эстонии запретили заход парусника «Седов» в Таллин
«Прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — „Седов“ и „Мир“ стал настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», — отметили в посольстве России в Эстонии.
Обновлено в 11:05
Авто
Хэтч Ford Fiesta ST Performance Edition выделится подвеской
Тираж издания Performance Edition ограничен 600 автомобилями.
Обновлено в 11:55
Здоровье
Рекламу детских молочных смесей могут запретить
Немаловажным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственных смесей, по мнению сенаторов, является «реклама заменителей грудного молока, а также сопутствующие ей маркетинговые активности, проводимые некоторыми производителями и предприятиями розничной торговли».
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати
Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей
Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о шпионских устройствах
В Госдуме 10 апреля прошел первое чтение законопроект, разъясняющий понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» Поправки вносят в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:09