Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камеройРИА Новости 09:22
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Авто
Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры
В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Худеющая Наталья Рудова искупалась ночью в бассейне ради пикантного снимка
Накануне звезда сериала «Татьянин день» поделилась очередным пикантным снимком. В кадре она позирует в мокрой желтой майке, стоя в бассейне.
Обновлено в 14:15
Авто
Новый Suzuki Jimny появится на российском рынке осенью
Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny появится в салонах официальных российских дилеров осенью 2019 года.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Политика
В Киеве приписали Чайковского и Репина к украинской культуре
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» провели стрельбы по морским целям
Обновлено в 13:56
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Происшествия
Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра
На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.
Обновлено в 14:21
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01
Хоккей
Знарок согласовал контракт со «Спартаком»
Добавим, что в сезоне-2018/19 Спартак по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил СКА в первом раунде со счетом 2-4.
Обновлено в 13:42
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»
Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой
Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
Обновлено в 09:12
Общество
В Москве обнаружили скульптуру 18 века
Строители обнаружили мраморную скульптуру 18 века во время работ в усадьбе Люблино в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях
Получившая замечание от Вячеслава Володина депутат объяснила мат в соцсетях.
Обновлено в 11:27
Авто
Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта
В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Игра на выезде завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Алекно. Финал Лиги чемпионов состоится в Берлине 19 мая.
Обновлено в 14:24
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы Дербентского района
Обновлено в 14:09
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08