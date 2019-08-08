Гаджеты

Samsung представила два новых смартфонаРИА Новости вчера в 18:14

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании.
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Samsung представила два новых смартфона

РИА Новостивчера в 18:14

Samsung представил новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

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