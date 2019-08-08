Гаджеты
Samsung представила два новых смартфонаРИА Новости вчера в 18:14
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании.
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Samsung представил смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, названы цены в России
Российская газетавчера в 17:01
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
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Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе
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