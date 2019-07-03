Гаджеты

Samsung представила два новых смартфонаКоммерсантъ вчера в 16:12

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+. Презентация проходит в Barclays Center в Нью-Йорке. Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Samsung представил новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

РБКвчера в 22:16

Samsung представила два новых смартфона

Аргументы и Фактывчера в 18:58

Samsung представил смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, названы цены в России

Российская газетавчера в 17:01

Samsung представила два новых смартфона

РИА Новостивчера в 18:14

Samsung представила два новых смартфона

Коммерсантъвчера в 16:12

Samsung презентовал новый флагман

Интерфаксвчера в 18:58

СМИ: Samsung представит в Нью-Йорке смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10Plus

ТАССвчера в 10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия

Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту гибели спецназовца в Киргизии

Следователи возбудили уголовное дело после гибели спецназовца во время задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий

В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии

В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Гаджеты

На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri

Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше

Обновлено вчера в 22:16
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США

Обновлено вчера в 22:10
Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

«Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

Редакцию USA Today эвакуировали из-за сообщения о вооруженном человеке

Обновлено вчера в 22:16
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

ООН составила руководство по спасению мира для лентяев

ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

«Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» по Лукаку

Обновлено вчера в 14:02
Политика

В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов

Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено 06 августа в 13:47
Происшествия

В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя

В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Армия и оружие

Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе

Напомним, два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией

"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Политика

Помощник госсекретаря США по странам Латинской Америки ушла в отставку

Помощник госсекретаря США по Западному полушарию Кимберли Брайер подала в отставку.
Обновлено в 00:47
Финансы

В Москве нашли однокомнатную коммуналку за полмиллиона долларов

В Москве за 31,8 миллиона рублей (около 0,5 миллиона долларов) продается доля в размере 50 процентов однокомнатной элитной квартиры.
Обновлено в 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное