Гаджеты
Samsung представила два новых смартфонаКоммерсантъ вчера в 16:12
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+. Презентация проходит в Barclays Center в Нью-Йорке. Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
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Samsung представил смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, названы цены в России
Российская газетавчера в 17:01
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
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Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
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Редакцию USA Today эвакуировали из-за сообщения о вооруженном человеке
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В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
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Обновлено вчера в 23:02
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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
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Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
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