Гаджеты

Samsung презентовал новый флагманИнтерфакс 18:58

Компания Samsung в среду вечером презентовала две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Note 10 будет продаваться от 76 990 рублей, Note 10+ от 89 990 рублей. Сегодня уже можно сделать предзаказ на новый смартфон, его отгрузку начнут 23 августа.
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Известия18:52

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РИА Новости18:14

Samsung представила два новых смартфона

Коммерсантъ16:12

Samsung презентовал новый флагман

Интерфакс18:58

СМИ: Samsung представит в Нью-Йорке смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10Plus

ТАСС10:31
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