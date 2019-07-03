Гаджеты
Samsung презентовал новый флагманИнтерфакс 18:58
Компания Samsung в среду вечером презентовала две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Note 10 будет продаваться от 76 990 рублей, Note 10+ от 89 990 рублей. Сегодня уже можно сделать предзаказ на новый смартфон, его отгрузку начнут 23 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Хоккей
«Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем турнира Sochi Hockey Open
"Сочи" одержал победу над "Авангардом" (3:1) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.
Обновлено в 14:55
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.
Обновлено в 18:45
Политика
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:56
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Авто
Volkswagen до конца года закроет производство «заряженного» Golf R
В новом отчете Volkswagen Group говорится, что актуальное поколение Golf R будет снято с производства до конца года.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева объявили, что ждут вторую попытку спецназовцев штурмовать его дом в Кой-Таше и призвали местных жителей помочь им в обороне.
Обновлено в 13:07
Здоровье
Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено в 07:19
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Транспорт
«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
Обновлено в 07:46
ЖКХ
В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания
Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 09:32
Экономика
Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков
Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Политика
Приморец разработал конституцию для детей в стихах
Житель Приморского края разработал специальную версию основного закона РФ для детей в стихах и картинках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:06
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 07:12
Общество
Кому повезет больше всех в августе, по мнению астрологов
Наибольшая же удача ждет Дев в делах любви. А кроме того, наконец-то будет достигнута полная гармония с собой и окружающим миром.
Обновлено 05 августа в 05:14
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Кино
Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы мигрантам
Обновлено в 01:33
Политика
Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией
В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Подразделения антихакеров появятся в российской армии
Сообщается, что роты локализации сетевых угроз уже заработали в бригадах связи окружного подчинения и в ближайшее время появятся и в других военных частях.
Обновлено в 20:10