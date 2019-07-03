Гаджеты
Samsung представила два новых смартфонаРИА Новости 18:14
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Обновлено в 16:38
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Политика
Эрдоган и Зеленский обсудили торговый оборот между странами
Турецкий президент Тайип Эрдоган оценил торговый оборот с Украиной.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш
В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Объявлены в розыск двое участников митинга 27 июля в Москве
Еще двое мужчин, участвовавших, как отмечают в СК, в июльских беспорядках, находятся в розыске.
Обновлено в 14:00
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ
Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 18:03
Спорт
Лыжник Устюгов пожаловался на российских футболистов
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Обновлено в 17:43
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Политика
Обостряются отношения Индии и Пакистана
Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.
Обновлено в 14:56
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Арсенал» согласовал условия контракта с защитником «Ювентуса» Ругани
Лондонский «Арсенал» договорился об условиях личного контракта с защитником туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, утверждает Corriere dello Sport.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Эсперанс» утвержден победителем африканской Лиги чемпионов
Африканская конфедерация футбола утвердила "Эсперанс" из Туниса в качестве победителя африканской Лиги чемпионов в этом сезоне.
Обновлено в 18:20
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Происшествия
Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Политика
Посол США в России Хантсман уходит в отставку
Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.
Обновлено в 05:56
Общество
В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
Обновлено в 16:09
Экономика
Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора
Обновлено вчера в 04:53
Транспорт
В Москве началась автоматическая проверка ОСАГО в тестовом режиме
В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:06
Здоровье
Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки
В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Пугачева написала о смерти в Instagram
Поводом стала кончина Аллы Вербер, которая занимала должность топ-менеджера ЦУМа Примадонна разместила на странице фотографию зажженной свечи и подписала ее фразой «Прощай, Алла».
Обновлено в 14:01
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30