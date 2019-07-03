Гаджеты
Samsung представила два новых смартфонаКоммерсантъ 16:12
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+. Презентация проходит в Barclays Center в Нью-Йорке. Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
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