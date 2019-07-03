Гаджеты

Samsung представила два новых смартфонаКоммерсантъ 16:12

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+. Презентация проходит в Barclays Center в Нью-Йорке. Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Samsung представила Galaxy Note10

News.ru16:19

Galaxy Note 10 — лучшая альтернатива iPhone. Брать на старте или ждать скидки?

Life.ru02:55

Samsung представил смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, названы цены в России

Российская газета17:01

СМИ: Samsung представит в Нью-Йорке смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10Plus

ТАСС10:31

Samsung представила два новых смартфона

Коммерсантъ16:12

Станет ли хитом новый флагман Samsung?

BFM.ru02:52

Samsung объявила цены на Galaxy Note10 и Note10+

ГЛАС.RU04 августа в 03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Происшествия

При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

Обновлено в 14:53
Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Авто

BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России

Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе

На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Здоровье

Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака

Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры в историях

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе

Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Технологии

Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний

Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено в 10:10
Общество

Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat

10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Кино

Моника Левински стала продюсером сериала об импичменте Билла Клинтона

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к России

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не признает присоединение Крыма к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:46
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

Обновлено в 14:55
Космос

Умер астрофизик академик Кардашев

На 88-м году жизни умер крупный ученый-астрофизик, академик РАН Николай Семёнович Кардашев.
Обновлено 04 августа в 09:38
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку

Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Единоборства

Нурмагомедов чувствует психологическое давление перед боем с Порье

Обновлено в 01:29
Происшествия

Борис Корчевников попал в дорожную аварию

Обновлено в 09:04
Технологии

OneWeb отозвала заявку на получение российских частот

Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке

Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище

Обновлено в 14:11
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Авто

УАЗ выпустит автомобиль для борьбы с лесными пожарами

Обновлено в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное