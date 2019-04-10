Samsung представил новый смартфон с поворотной камеройИнтерфакс 11:37

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки. Три камеры нового смартфона в режиме ожидания скрываются под панелью, и автоматически выдвигаются с тыльной стороны при выборе меню фотосъемки.

Культура Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Общество ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Армия и оружие Украину назвали «Троянским конем» в возможной войне США с Россией Американская стратегия «Троянского коня» в отношении России, вероятнее всего, предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.

Здоровье Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Возможно, в качестве вдохновения вам пригодятся советы от ИА EAOMedia и гипермаркетов "Самбери" (ТЦ "Великан" и ТРЦ "Гигант").

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Политика Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Происшествия В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Наука Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.

Происшествия СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Происшествия Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.

Авто До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Общество Трамп в десятый раз станет дедушкой Президент США Дональд Трамп в августе текущего года в десятый раз станет дедушкой - сын главы государства Эрик и его супруга Лара снова ждут малыша.

Политика Помпео считает Крым и Голаны разными прецедентами В Белом доме считают, что нельзя сопоставлять ситуацию двух регионов, такое мнение высказал госсекретарь Майк Помпео, сообщает ТАСС.

Политика Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.