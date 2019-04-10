Гаджеты

Samsung представил новый смартфон с поворотной камеройИнтерфакс 11:37

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки. Три камеры нового смартфона в режиме ожидания скрываются под панелью, и автоматически выдвигаются с тыльной стороны при выборе меню фотосъемки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой

Интерфакс11:37

Samsung представила свой первый смартфон с вращающейся камерой

Коммерсантъ11:36

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

ТАСС09:18

Samsung представил новый Galaxy A80 с поворотной камерой

Rambler News Service09:41

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

РИА Новости09:22

Samsung показала новый смартфон с тройной поворотной камерой

РБК10:30

Samsung представила смартфон-слайдер с поворотной камерой

Life.ru08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Культура

Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова

Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
Обновлено в 19:10
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Украину назвали «Троянским конем» в возможной войне США с Россией

Американская стратегия «Троянского коня» в отношении России, вероятнее всего, предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено в 17:05
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Здоровье

Что бы такое съесть, чтобы похудеть?

Возможно, в качестве вдохновения вам пригодятся советы от ИА EAOMedia и гипермаркетов "Самбери" (ТЦ "Великан" и ТРЦ "Гигант").
Обновлено в 19:00
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Происшествия

В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:07
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске

Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Авто

До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max

Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество

Трамп в десятый раз станет дедушкой

Президент США Дональд Трамп в августе текущего года в десятый раз станет дедушкой - сын главы государства Эрик и его супруга Лара снова ждут малыша.
Обновлено в 09:59
Политика

Помпео считает Крым и Голаны разными прецедентами

В Белом доме считают, что нельзя сопоставлять ситуацию двух регионов, такое мнение высказал госсекретарь Майк Помпео, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:25
Гаджеты

Hyundai предложила технологию для доступа в авто с помощью смартфона

Обновлено в 04:20
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Политика

Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Наука

Носимое устройство моментально захватило раковые клетки из крови

Обновлено в 15:45
Музыка

Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»

На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Авто

Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback

Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В МИД Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400

Обновлено в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное