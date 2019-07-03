Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфонВедомости 21:19
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в Нью-Йорке, ее запись опубликована на YouTube-канале компании.
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.
Обновлено в 21:38
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Футбол
«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе
Обновлено в 16:46
Политика
Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 21:24
Путешествия
Туристов предупредили об опасной инфекции в Египте
Обновлено в 13:13
Технологии
В Apple Music появились несжатые треки
Запуск новой программы в Apple Music не изменит стоимость месячной подписки, несмотря на то, что теперь у пользователей появится возможность слушать и передавать аудио без потерь по требованию.
Обновлено в 14:29
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Медведь прибежал в центр Магадана
Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 21:22
Политика
Генсек НАТО назвал причину возвращения Крыма в состав РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крымского полуострова к России стало следствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 03:01
Наука
Ученые назвали простой способ защитить еду от чаек
Подробно можно прочитать в издании Biology Letters.По словам ведущего научного сотрудника указанного университета Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) чайки боятся пристального и долгого взгляда людей.
Обновлено в 08:34
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Обновлено в 21:02
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Политика
Помпео провёл телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии
Государственный секретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
Обновлено в 12:15
Авто
Haval расширяет дилерскую сеть в России
Обновлено в 10:08
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Здоровье
Офтальмологи отмечают профессиональный праздник
Российские медики в 2004 году предложили отмечать Международный день офтальмологии 8 августа, в день рождения знаменитого микрохирурга, академика РАН Святослава Фёдорова.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено в 13:25
Технологии
«Гагаринский старт» на «Байконуре» закроется на модернизацию до 2023 года
"Гагаринский старт" на космодроме "Байконур", с которого осталось запустить лишь одну ракету "Союз-ФГ" старого поколения, модернизируют для пусков новых ракет "Союз-2" к 2023 году, сообщили РИА Новости в аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:07
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Скончался академик Николай Кардашёв
3 августа скончался выдающийся специалист в области экспериментальной и теоретической астрофизики и радиоастрономии, руководитель Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Кардашёв.
Обновлено 05 августа в 23:06
Происшествия
Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге
Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55