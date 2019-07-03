Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в Нью-Йорке, ее запись опубликована на YouTube-канале компании.

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