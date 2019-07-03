Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфонВедомости 21:19

Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в Нью-Йорке, ее запись опубликована на YouTube-канале компании.
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Samsung представила два новых смартфона

РИА Новости18:14

Samsung представила два новых смартфона

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РБК22:16

Samsung представила два новых смартфона

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Российская газета17:01

СМИ: Samsung представит в Нью-Йорке смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10Plus

ТАСС10:31
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