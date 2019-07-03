Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфонВедомости 21:19
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в Нью-Йорке, ее запись опубликована на YouTube-канале компании.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Кино
Мединский привел в Кремль Тарантино
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Скончался спецназовец, пострадавший при штурме резиденции Атамбаева
Скончался спецназовец, который пострадал при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Задержанные в Кракове россияне обвиняются в преступной деятельности
Деятельность в составе организованной преступной группы инкриминируется гражданам России, задержанным в Кракове.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено в 23:02
Армия и оружие
Россию обвинили в уничтожении украинского Ил-76 в Ливии
Директор украинской авиакомпании «Скайавиатранс» Елена Малахова, чей транспортный самолёт Ил-76 был уничтожен несколько дней назад в Ливии, сделала заявление, в котором ссылается на причастность России к данному инциденту.
Обновлено в 07:47
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Культура
Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта
Житель бельгийской провинции Льеж узнал, что купленная им 10 лет тому назад картина у незнакомца на рынке за 500 евро стоит более 30 миллионов евро.
Обновлено в 05:49
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
Обновлено в 23:04
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГИЛ в Сирии и Ираке
Террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России) увеличивает свою численность и расширяет подпольную сеть в Ираке и Сирии.
Обновлено в 02:48
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика
Мадуро прервал переговоры с оппозицией из-за санкций США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро поручил прервать переговоры с оппозицией, запланированные на Барбадосе, из-за санкций, которые накануне ввел президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 22:50
Хоккей
Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»
Обновлено в 08:57
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
В Сирии откроют комплекс для кораблей ВМФ России
Обновлено в 20:58
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Общество
«Роскосмос» предложил создать подрядчика для строительства Восточного
«Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный», которая будет единственным исполнителем работ.
Обновлено в 22:16
Транспорт
«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В США иммиграционные службы задержали более 680 человек
Иммиграционные службы США задержали 680 человек в ходе крупнейшего за десятилетие рейда в штате Миссисипи.
Обновлено в 16:54