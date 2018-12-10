Энергетика
Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов
Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларовREGNUM15:39
Один из крупнейших мировых кораблестроительных конгломератов Samsung Heavy Industries построит два танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Сумма контракта составила 358 миллионов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
REGNUM15:39
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 22:17, Ашберн
Энергетика
На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло
Стоит напомнить, что с 1 ноября на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Тариф увеличился до 8 550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.
Обновлено в 20:50
Энергетика
Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря
Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной»
По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».
Обновлено в 15:04
Энергетика
В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин
В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено в 16:44
Энергетика
«Умные» счетчики на газ в квартирах обойдутся в 130 млрд рублей
Предполагается, что обойдется оно в 130 млрд рублей.
Обновлено в 21:20
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Доходы от экспорта нефти в России выросли на 38,6%
Экспорт чистого природного газа стал больше на 7%. Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта СПГ с января по октябрь выросли на 83,3%, а доходы от экспорта природного газа — на 30,9%, превысив 39 миллиардов долларов.
Обновлено в 15:41
Энергетика
Австралия обошла Катар по экспорту природного газа
Обновлено в 12:09
Энергетика
Программу «газ в обмен на электроэнергию» расширяют Ереван и Тегеран
Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн кубометров газа в сутки.
Обновлено в 03:19
Энергетика
Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ
Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика
В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд
Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика
В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ
До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,43% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 9 декабря составил 15,475 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,43%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:02
Энергетика
«Усиленные Инвестиции»: таблица рекомендаций и итоги недели
Представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам: "Распадская" подорожала на 2.2% на фоне роста индекса МосБиржи на 1.5% и ослабления рубля.
Обновлено в 04:36