Энергетика

Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов
REGNUM
15:39

Один из крупнейших мировых кораблестроительных конгломератов Samsung Heavy Industries построит два танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Сумма контракта составила 358 миллионов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
REGNUM15:39

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Правительство России разрешило «Газпрому» продавать сжиженный природный газ по свободной цене

Эхо Москвы18:12

Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене

РБК17:35

Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в России

ТАСС14:20

Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ «Газпрома»

Российская газета13:55

Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Интерфакс13:14

Дмитрий Медведев отпустил цены на сжиженный газ для предприятий

Говорит Москва13:41

Жми на газ

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 22:17, Ашберн
Энергетика

На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло

Стоит напомнить, что с 1 ноября на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Тариф увеличился до 8 550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.
Обновлено в 20:50
Энергетика

Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря

Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:00
Энергетика

Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной»

По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».
Обновлено в 15:04
Энергетика

В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин

В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено в 16:44
Энергетика

«Умные» счетчики на газ в квартирах обойдутся в 130 млрд рублей

Предполагается, что обойдется оно в 130 млрд рублей.
Обновлено в 21:20
Энергетика

Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии

Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26
Энергетика

«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан

«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 17:11
Энергетика

Доходы от экспорта нефти в России выросли на 38,6%

Экспорт чистого природного газа стал больше на 7%. Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта СПГ с января по октябрь выросли на 83,3%, а доходы от экспорта природного газа — на 30,9%, превысив 39 миллиардов долларов.
Обновлено в 15:41
Энергетика

Австралия обошла Катар по экспорту природного газа

Обновлено в 12:09
Энергетика

Программу «газ в обмен на электроэнергию» расширяют Ереван и Тегеран

Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн кубометров газа в сутки.
Обновлено в 03:19
Энергетика

Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ

Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика

В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд

Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика

В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ

До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика

Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,43% — «Укртрансгаз»

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 9 декабря составил 15,475 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,43%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:02
Энергетика

«Усиленные Инвестиции»: таблица рекомендаций и итоги недели

Представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам: "Распадская" подорожала на 2.2% на фоне роста индекса МосБиржи на 1.5% и ослабления рубля.
Обновлено в 04:36
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