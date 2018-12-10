Один из крупнейших мировых кораблестроительных конгломератов Samsung Heavy Industries построит два танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Сумма контракта составила 358 миллионов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов

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