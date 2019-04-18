Гаджеты
Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy FoldРБК 07:04
Компания Samsung Electronics посоветовала не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона Samsung Galaxy Fold и не наносить на него другие пленки или наклейки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
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Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
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Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
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Marvel запустит шоу в Twitter
Marvel Entertainment запускает шоу на своей официальной странице в Twitter за неделю до выхода в американском прокате фильма "Мстители: Финал".
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
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В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
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Гаджеты
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Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
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Происшествия
СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ
Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Представлен самый дешевый смартфон ASUS 2019 года
Скорее всего, новинка станет самой дешевой моделью 2019 в линейке тайваньской компании. Аппарат будет предлагаться в нескольких версиях.
Обновлено в 06:53
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области
Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем
Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Общество
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Ополченец ДНР добился выплаты российской пенсии
Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:12
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
США нашли единственный способ победить в войне с Россией
Полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
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Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Экономика
Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Кино
Каннский кинофестиваль объявил фильмы конкурсной программы
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.
Обновлено в 07:09
Экономика
Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу
Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Администрация города Омска попросила Санию Абдуллину, ставшую матерью в начале года, вернуть почти 2,5 тысячи рублей налога на подарочные карты и букет цветов, которые ей вручили в роддоме.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии
Обновлено в 04:20