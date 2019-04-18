Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy FoldРБК 07:04

Компания Samsung Electronics посоветовала не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона Samsung Galaxy Fold и не наносить на него другие пленки или наклейки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

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