Гаджеты
Samsung перенесла начало продаж Galaxy FoldNews.ru 14:14
Новую дату начала продаж объявят в ближайшие недели. Ранее News.ru сообщал, что инновационный гибкий экран нового смартфона Samsung Galaxy Fold оказался слишком хрупким и сломался в первый же день использования.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»
Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске
В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено в 21:10
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Политика
«Норвежская Ванга» назвала три предвестника мировой войны
«Южный Федеральный» сообщает, что в предсказании Смелхус названы три предвестника мировой войны и они не связаны с политикой.
Обновлено в 08:02
Космос
Калужанам разъяснят опасность космической угрозы
Ученый выступит в среду в нашем музее космонавтики с рассказом «Космические исследования и фундаментальная наука».
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Наука
Биоинформатики определили дату генетического расхождения русских с якутами
Образцы были взяты у «семейных трио» — двух родителей и их взрослого ребенка, условиями были проживание на территории региона как минимум в трех поколениях и принадлежность предков к определенному этносу как минимум в трех поколениях, в данном случае — к русским или якутам.
Обновлено в 07:50
Путешествия
В выпуске «Орла и решки» из Рио екатеринбуржец съел гигантский бургер и дал советы туристам-новичкам
В Бангкоке ведущий жил у трансгендера, работающего в шоу леди-боев, а в Сеуле переночевал в бутылке.
Обновлено в 21:21
Космос
«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»
В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено в 20:47
Политика
Глава Николаевской области подал в отставку
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%
По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Авто
Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels
Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Экономика
Удобный и надёжный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги
При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58