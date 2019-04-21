Гаджеты
Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефектыТАСС 14:51
Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном утром во вторник (вечер понедельника мск) на сайте компании.
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Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Обновлено в 05:29
Футбол
Кикнадзе: «Схватился за голову, когда Семин выпустил Тарасова»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Тарасова в домашнем матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Главный тренер «Локо» Юрий Семин выпустил 32-летнего футболиста на замену в перерыве игры.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Авто
Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Кино
В США умер продюсер фильмов «Выживший» и «Вавилон» Стив Голин
Продюсер Стив Голин, известный по фильмам "Выживший" (The Revenant, 2015) и "Вавилон" (Babel, 2006), умер на 65-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетях
Испанские клубы «Валенсия» и «Бетис» обменялись колкостями в соцсетях во время очной встречи команд в чемпионате Испании.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие кандидат Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Технологии
Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+
В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Политика
Глава Николаевской области подал в отставку
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто
ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей
Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Хоккей
Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо»
В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.
Обновлено в 15:33
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Происшествия
Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
Политика
Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Обновлено в 16:44
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе Известный режиссер прибыл в Москву 18 апреля - в день рождения актрисы, и они оба появились в "Гоголь-центре".
Обновлено в 15:56