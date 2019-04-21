Гаджеты

Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефектыТАСС 14:51

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном утром во вторник (вечер понедельника мск) на сайте компании.
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