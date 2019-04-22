Гаджеты

Samsung отменила старт продаж складного смартфона Galaxy FoldСлово и Дело 12:55

Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold. Об этом информирует издание Дни24.
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Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

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Samsung отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона из-за дефектов

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Смартфон Samsung Galaxy Fold появится на российском рынке в мае

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Samsung отложила запуск продаж Galaxy Fold в Китае

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Самый странный смартфон, что мы видели. Обзор Samsung Galaxy A50

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Почему у журналистов не сложилось с Galaxy Fold

TelecomDailyвчера в 17:57
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Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
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Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

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Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
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3 ошибки в питании, которые мешают похудеть даже при занятиях спортом

По данным издания «Московский комсомолец», эксперты выделяют три ошибки, связанные с питанием и мешающие сбрасывать вес даже при занятиях спортом.
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Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Общество

В Вашингтоне прошло традиционное пасхальное катание яиц

Сперва чета появилась на балконе резиденции в сопровождении традиционного "пасхального кролика".
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Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

Обновлено в 15:46
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Игры

Беспокойство о монетизации и отличный файтинг — критики о Mortal Kombat 11

В основном все СМИ хвалят базовые механики файтинга вместе с рядом нововведений и изменений в игровом процессе — фактически никто всерьёз не жалуется на геймплей.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

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Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов

Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».
Обновлено в 05:52
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Наука

Абстрактный постер сделал человека невидимым для машинного зрения

Обновлено в 14:15
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив

В понедельник высокопоставленный иранский чиновник Алирез Тангсири заявил, что Исламская Республика закроет Ормузский пролив, если Ирану запретят его использовать.
Обновлено в 14:26
Теннис

Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 13:30
Экономика

Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей

Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
Обновлено в 15:00
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Политика

Петру Порошенко в Киеве устроят публичные проводы

Лидер гонки Владимир Зеленский принимает поздравления, Пётр Порошенко признал свое поражение. Ему сегодня решили устроить публичные проводы.
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