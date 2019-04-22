Гаджеты
Samsung отменила старт продаж складного смартфона Galaxy FoldСлово и Дело 12:55
Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold. Об этом информирует издание Дни24.
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Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Здоровье
3 ошибки в питании, которые мешают похудеть даже при занятиях спортом
По данным издания «Московский комсомолец», эксперты выделяют три ошибки, связанные с питанием и мешающие сбрасывать вес даже при занятиях спортом.
Обновлено в 04:56
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Общество
В Вашингтоне прошло традиционное пасхальное катание яиц
Сперва чета появилась на балконе резиденции в сопровождении традиционного "пасхального кролика".
Обновлено в 12:59
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Игры
Беспокойство о монетизации и отличный файтинг — критики о Mortal Kombat 11
В основном все СМИ хвалят базовые механики файтинга вместе с рядом нововведений и изменений в игровом процессе — фактически никто всерьёз не жалуется на геймплей.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию
Обновлено в 15:31
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов
Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено в 14:27
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив
В понедельник высокопоставленный иранский чиновник Алирез Тангсири заявил, что Исламская Республика закроет Ормузский пролив, если Ирану запретят его использовать.
Обновлено в 14:26
Теннис
Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 13:30
Экономика
Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей
Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
Обновлено в 15:00
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика
Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Политика
Петру Порошенко в Киеве устроят публичные проводы
Лидер гонки Владимир Зеленский принимает поздравления, Пётр Порошенко признал свое поражение. Ему сегодня решили устроить публичные проводы.
Обновлено в 06:34