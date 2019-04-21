Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектахРБК 01:52

В самой компании, отмечает FT, сообщили, что мероприятия отложены, но причину объяснять не стали. Один из первых в своем роде гнущихся смартфонов — Galaxy Fold — Samsung представила в конце февраля.
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