Samsung Galaxy Fold выйдет в России в мае по цене от 150 000 рублейMobiDevices 04:22

Согласно заявлению главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, новинка может стоить от 150 000 до 200 000 рублей. Первые партии составят всего несколько тысяч аппаратов. «Серые» Samsung Galaxy Fold, предлагаются уже сейчас по цене 300 000 – 500 000 рублей.

Samsung Galaxy Fold выйдет в России в мае по цене от 150 000 рублей

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Шоу-бизнес Максим Галкин восхитил поклонников фотографией детей с веточками вербы Освятил веточки вербы и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».

Хоккей Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо» Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Авто 9 причин сменить моторное масло в апреле 2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пасхальных куличей Роспотребнадзор рекомендует выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть, чтобы верхушка кулича была сухой, сообщается на сайте ведомства.

Политика Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.

Происшествия Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Казани Отмечается, что в ходе тушения были обнаружены тело хозяйки 1955 года рождения, ее дочери 1983 года рождения, зятя 1985 года и троих детей в возрасте от девяти месяцев до 11 лет.

Хоккей Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.

Происшествия В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.

Армия и оружие США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Шоу-бизнес Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.

Политика Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».