Гаджеты
Samsung Galaxy Fold выйдет в России в мае по цене от 150 000 рублейMobiDevices 04:22
Согласно заявлению главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, новинка может стоить от 150 000 до 200 000 рублей. Первые партии составят всего несколько тысяч аппаратов. «Серые» Samsung Galaxy Fold, предлагаются уже сейчас по цене 300 000 – 500 000 рублей.
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