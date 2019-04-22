Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy FoldAstera 03:21
По каждому случаю, в южнокорейской компании обещали разобраться. Между тем, Financial Times (FT) сообщил, что в Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия
В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Происшествия
У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия
В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского
Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:14
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Футбол
Бензема установил клубный рекорд «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). Француз стал автором восьми последних голов мадридской команды.
Обновлено в 03:39
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани
Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ
Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Футбол
Воронежский футболист Андрей Егорычев забил первый гол в Премьер-лиге
Воспитанник СДЮСШОР-15 Андрей Егорычев забил первый гол на уровне Премьер-лиги в составе футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Волгограде задержали вандала, устроившего погром у Мамаева кургана
Полицейские патрульно-постовой службы задержали мужчину, рано утром разбивавшего фонари у подножия Мамаева кургана.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
Елизавета II посетила воскресное богослужение в часовне Святого Георгия Принц Гарри также присутствовал, но без жены.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей
Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51