Футбол
Спорт-Экспресс«Сампдория» включилась в борьбу за Коноплянку
«Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщают итальянские СМИ. Ранее была информация, что он близок к переходу в «Бешикташ». По данным Tuttomercatoweb, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:46, Вашингтон
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК вчера в 09:24
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Политика
Американскому сенатору отказали в российской визе
Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе
Один человек пострадал при пожаре в цехе завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, причиной ЧП стало короткое замыкание при ремонтных работах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:41
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября.
РБК вчера в 21:58
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 02:17
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов.
РБК 02:00
Транспорт
На юге Приморья размыло железнодорожные пути
Говорит Москва 02:29
Происшествия
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней
Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Политика
США утвердили соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Вслед за РФ, Канадой и ЕС Соглашение о рыбном промысле в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана ратифицировали США.
Poplawok.ru вчера в 10:50
Политика
В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР
Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, взятой у границы с КНДР, после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с завода по производства урана в уезде Пхёнсан в Желтое море.
РБК 02:36
Политика
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 00:45
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Гаджеты
2 октября Microsoft покажет свои новинки. Ожидается анонс мобильного устройства Surface с двумя экранами
Как сообщает The Verge, Microsoft продолжает вести разработку нового мобильного устройства Surface с двумя экранами.
iXBT.com 02:19
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18