«Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщают итальянские СМИ. Ранее была информация, что он близок к переходу в «Бешикташ». По данным Tuttomercatoweb, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца.

«Сампдория» включилась в борьбу за Коноплянку

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

Политика Американскому сенатору отказали в российской визе Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.

Происшествия В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе Один человек пострадал при пожаре в цехе завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, причиной ЧП стало короткое замыкание при ремонтных работах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Здоровье В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Экономика Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов.

Происшествия Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Армия и оружие В России создают принципиально новый вертолёт В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.

Политика США утвердили соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане Вслед за РФ, Канадой и ЕС Соглашение о рыбном промысле в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана ратифицировали США.

Политика В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, взятой у границы с КНДР, после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с завода по производства урана в уезде Пхёнсан в Желтое море.

Политика Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7 Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Политика Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.