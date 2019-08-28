Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Сампдория» включилась в борьбу за Коноплянку

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«Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщают итальянские СМИ. Ранее была информация, что он близок к переходу в «Бешикташ». По данным Tuttomercatoweb, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца.
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СМИ: «Сампдория» может подписать контракт с украинским футболистом Коноплянкой

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