Футбол

«Сампдория» спасла ничью с «Лацио» на 9-й компенсированной минуте
Спорт-Экспресс
16:48

Лацио — Сампдория
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Фелипе Кайседо
6′
21′
Фабио Куальярелла
40′
Бартош Берешиньски
Чиро Иммобиле
45′
Милан Бадель
Хоакин Корреа
52′
Фелипе Кайседо
Данило Катальди
52′
57′
Эмиль Аудеро
66′
Джанлука Капрари
Давид Ковнацки
Уоллес Сантос
69′
70′
Деннис Прат
Якуб Янкто
Уоллес Сантос
Луис Альберто
76′
Франческо Ачерби
79′
82′
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
90′+1′
Кароль Линетти
90′+2′
Бартош Берешиньски
90′+5′
Йоахим Андерсен
Чиро Иммобиле
90′+6′
90′+9′
Риккардо Сапонара
90′+11′
Риккардо Сапонара
"Лацио" и "Сампдория" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии - 2:2. Развязка в этой игре наступила в компенсированное время. На 96-й минуте Иммобиле забил гол с пенальти после того, как Йоахим Андерсен сыграл рукой в собственной штрафной.
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8 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Сампдория» — 2:2

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