Итальянская «Сампдория» снова ведет переговоры с петербургским «Зенитом» по поводу аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони.

«Сампдория» снова обратилась к «Зениту» по поводу Ригони

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