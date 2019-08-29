Футбол

Нева СпортНева Спорт«Сампдория» снова обратилась к «Зениту» по поводу Ригони

Итальянская «Сампдория» снова ведет переговоры с петербургским «Зенитом» по поводу аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони.
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Ригони не хочет уходить из «Зенита» в «Сампдорию» на меньшую зарплату

Sport24.ru07:30

«Спорт день за днем»: Ригони отказался переходить в «Сампдорию» с понижением зарплаты

Бомбардир.ру08:12

СМИ: «Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» за 500 тысяч евро

Матч ТВвчера в 18:28

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

Евро-футбол.ру03:48

Sky Sport: Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории»

Bobsoccerвчера в 23:33

Источник: «Сампдория» сделал новое предложение по Ригони

Спорт-Экспрессвчера в 16:50

«СДЗД»: Ригони не хочет переходить в «Сампдорию» из-за понижения в зарплате

Sports.ru08:40
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика

Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков

Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

Российская газета 08:16
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Музыка

Наставники «Голоса» поделились впечатлениями о новых участниках

Российская газета вчера в 14:15
Шоу-бизнес

У Рудковской появилась длинноногая конкурентка

Продюсер Яна Рудковская очень гордится своими ногами, которые она считает невероятно стройными и длинными, и даже подумывает застраховать эту выдающуюся часть тела.
Экспресс газета 07:56
Гаджеты

Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета 08:31
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Энергетика

Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Политика

Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.
RT на русском 09:08
Армия и оружие

Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»

Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель») замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).
Lenta.ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору

Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Здоровье

Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника

По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.
Русская Планета 07:10
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Авто

Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo

Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 22:57
Футбол

Нападающий «Атлетико» Мората получил травму колена

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
REGNUM 08:41
Армия и оружие

Инженерные войска впервые применили новейшую технику

В ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 07:29
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Китае

14 человек были ранены, еще шесть погибли при столкновении двух транспортных средств в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского автономного района в северо-западной части Китая.
Народные новости вчера в 22:18
Политика

Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко

В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Известия вчера в 04:55
Культура

Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском вчера в 16:35
Футбол

Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»

Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Происшествия

В тюменской 19-этажке взорвался газ

Хлопок произошёл 29 августа на девятом этаже 19-этажки, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
REGNUM 09:03
Происшествия

В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку

В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Финансы

Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Общество

Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок

Ридус 05:24
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