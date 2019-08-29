Футбол
Metaratings«Сампдория» сделала предложение «Зениту» по Ригони
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство «Сампдории» сделало «Зениту» предложение по аренде 26-летнего аргентинца с правом обязательного выкупа. Итальянский клуб готов заплатить за аренду Ригони €500 тысяч, а позже выкупить игрока за €9,5 млн.
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«Сампдория» близка к аренде Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
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На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
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Газета.Ru вчера в 23:59
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Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
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Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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